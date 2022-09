Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Riedstadt-Crumstadt: Polizei ermittelt nach Gartenhüttenbrand

Zeugen gesucht

Riedstadt (ots)

Anwohner bemerkten am Sonntagabend (11.9.) gegen 21.15 Uhr eine brennende Gartenhütte in der Straße "Am Lerchenweg" und alarmierten die Einsatzkräfte. Polizei und Feuerwehr rückten gemeinsam aus. Das Feuer konnte gelöscht werden, die Holzhütte wurde jedoch durch die Flammen komplett zerstört. Durch den Brand entstand nach jetzigem Kenntnisstand ein Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Die andauernden Ermittlungen zur Brandursache hat die Kriminalpolizei in Rüsselsheim übernommen. Weil derzeit eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, suchen die Beamtinnen und Beamten Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen.

In diesem Zusammenhang soll sich zum Zeitpunkt des Geschehens und in unmittelbarer Nähe zur Gartenhütte, ein Mann auf einem schwarzen Roller befunden haben. Ob dieser im Zusammenhang mit dem Brand steht ist Gegenstand der Ermittlungen. Er wurde als etwa 1,75 Meter groß und von sportlicher Figur beschrieben. Er trug dunkle Kleidung und einen Helm.

Hinweise zu dem Sachverhalt werden vom Kommissariat 10 in Rüsselsheim unter der 06142 / 696 - 0 entgegengenommen.

