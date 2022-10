Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr auf B41

Bingen (ots)

Am Samstag, den 15.10.2022, gegen 12:20 Uhr, befuhr der 63-Jährige Bad Kreuznacher mit seinem Audi Cabriolet die B41 von Bad Kreuznach kommend in Fahrtrichtung A61. Auf Höhe der Ippesheimer Gleisüberführung, näherte sich aus dem rückwärtigen Verkehr mit überhöhter Geschwindigkeit ein weißer Kastenwagen und fuhr über eine längere Distanz sehr dicht auf den vorausfahrenden Audi auf. Hierbei betätigte er mehrfach das Signalhorn. Im Anschluss wechselte das Fahrzeug auf die linke Spur und fuhr dort auf gleicher Höhe zu dem Audi. Aus dem Fenster der Beifahrerseite des Kastenwagens, wurde dann eine noch gefüllte Dose durch die geöffnete Scheibe des Audi geworfen und traf den Fahrzeugführer an seinem Kopf. Anschließend fuhr das Fahrzeug auf die A61 in Richtung Koblenz.

Hinweise zum Vorfall bitte an unten aufgeführte Dienststelle melden.

