POL-PIBIN: Fahrzeug fuhr in Begrenzungsmauer und flüchtete.

Bingen (ots)

In der Nacht von Donnerstag, dem 20.10.2022 auf Freitag, dem 21.10.2022 kam es zu einem Verkehrsunfall in der Pfarrer-Beichert-Straße in Bingen-Büdesheim. Dabei fuhr ein unbekanntes Fahrzeug scheinbar frontal in die Begrenzungsmauer eines Anwesens. Die Mauer wurde erheblich beschädigt. Das flüchtige Fahrzeug muss im Frontbereich einen größeren Schaden davongetragen haben. Eine Anwohnerin hörte gegen 06:20 Uhr einen lauten Knall, den sie dem Unfall zuordnen würde.

Hinweise auf den Verursacher bitte an die Polizeiinspektion Bingen. tel. 06721 9050

