POL-WHV: Verkehrsunfall Friesendamm

Wilhelmshaven (ots)

Am 16.08.23, um 07:59 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Straße Friesendamm in Wilhelmshaven. Eine 24-jährige Pkw-Fahrerin übersah beim Abbiegen nach links in die Flutstraße den entgegenkommenden Pkw einer 39-Jährigen. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz. Eine der beiden Frauen wurde nach Westerstede ausgeflogen, die zweite Unfallbeteiligte wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Über die Schwere der Verletzungen liegen bislang keine Informationen vor. Der Friesendamm wurde für die Dauer der Unfallaufnahme und ärztliche Erstversorgung der Verletzten in beide Richtungen gesperrt. Die Sperrung ist zwischenzeitlich wieder aufgehoben worden.

