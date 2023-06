Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz-Enzweihingen: Vogelnestschaukel von Spielplatz gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Im Laufe der vergangenen Woche wurde die neu installierte Vogelnestschaukel vom Spielplatz am Grillplatz im Gewann Pulverdinger Holz, parallel der Pulverdinger Straße in Enzweihingen gestohlen. Der Spielplatz war im Tatzeitraum mit Bauzäunen abgesperrt, da er mit neuen Spielgeräten ausgestattet wurde. Das Fehlen der Vogelnestschaukel im Wert von etwa 3.300 Euro wurde am Dienstagnachmittag (27.06.2023) festgestellt. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07042 941-0 oder per E-Mail: vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de beim Polizeireiver Vaihingen an der Enz zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell