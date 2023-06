Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Höfingen: Gartenhütte abgebrannt

Ludwigsburg (ots)

Aus bislang noch unbekannter Ursache geriet am Dienstag (27.06.2023) gegen 12.40 Uhr im Herdweg nördlich von Höfingen eine Gartenhütte in Brand. Im Zuge dessen entwickelte sich eine massive Rauchwolke, die weithin sichtbar war. Mehrere Zeugen, die die Rauchentwicklung beobachtet hatten, alarmierten hierauf Polizei und Feuerwehr. Aufgrund des Brandes explodierten vermutlich eine Gasflasche sowie mehrere Spraydosen, die sich in der oder in unmittelbarer Nähe zur Hütte befunden hatten. Ein 78 Jahre alter Mann, bei dem es sich mutmaßlich um den Besitzer der Hütte handelt, musste vor Ort durch die Rettungskräfte behandelt werden. Gemäß den derzeitigen Ermittlungen geriet er aufgrund der Situation in eine medizinische Notlage und musste letztlich in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen 14.00 Uhr hatten die insgesamt 41 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Leonberg, die mit zehn Fahrzeugen ausgerückt waren, das Feuer vollständig gelöscht. Insgesamt waren darüber hinaus 18 Rettungskräfte in Einsatz. Der entstandene Sachschaden konnte bislang abschließend noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise zur Brandentstehung nimmt das Polizeirevier Leonberg unter Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail: leonberg.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell