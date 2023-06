POL-LB: Möglingen: Einbruch in Schulgebäude

Ludwigsburg (ots) - Wegen Sammlungsbetrug ermittelt das Polizeirevier Böblingen gegen eine 21 Jahre alte Frau und einen 18-jährigen Mann, die am Montag (26.06.2023) gegen 18.20 Uhr im Bereich mehrerer Einkaufsmärkte in der Otto-Lilienthal-Straße in Böblingen agierten. Sie gaben vor, für behinderte und gehörlose Kinder Spenden zu sammeln. Ein Zeuge, dem die ...

