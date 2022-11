Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Verkehrsunfall zwischen Straßenbahn, Bus und Pkw verläuft glimpflich - keine Verletzten

Bonn (ots)

Bonn-Innenstadt, Bertha-von-Suttner-Platz - 29.11.2022, 19:02 Uhr

Nach der Notrufmeldung über einen schweren Verkehrsunfall am Bertha-von-Suttner-Platz in der Innenstadt schickte die Feuer- und Rettungsleitstelle um 19:02 Uhr ein Großaufgebot an Einsatzkräften zur Einsatzadresse. Aufgrund der Unfallmeldung mit Beteiligung von einer Straßenbahn, einem Linienbus und einem Pkw musste zunächst von mehreren, gegebenenfalls eingeklemmten Verletzten ausgegangen werden. Nach einer ersten Erkundung an der Einsatzstelle war aber bereits kurz nach dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte sicher, dass keine Personen in oder unter den Fahrzeugen eingeklemmt waren. Ebenso war keine weitere technische Hilfe durch den sogenannten Rüstzug die Feuerwehr erforderlich. Lediglich die Teams von drei Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug sichteten drei durch den Unfall betroffene Personen. Eine weitere rettungsdienstliche Versorgung oder gar ein Transport ins Krankenhaus waren aber nicht erforderlich. Während Polizei und Einsatzteams der SWB sich noch um die Unfallaufnahme und die Beseitigung der Unfallfolgen kümmerten, war der Einsatz für die rund 25 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst damit gegen 19:45 Uhr beendet.

Im Einsatz waren die Rüsteinheit der Feuerwache 1 der Berufsfeuerwehr, die Löscheinheit Bonn-Mitte der Freiwilligen Feuerwehr, der Rettungs- und Notarztdienst, der Einsatzführungsdienst sowie der Pressedienst.

Original-Content von: Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn, übermittelt durch news aktuell