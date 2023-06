Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Sammlungsbetrug in der Otto-Lilienthal-Straße

Ludwigsburg (ots)

Wegen Sammlungsbetrug ermittelt das Polizeirevier Böblingen gegen eine 21 Jahre alte Frau und einen 18-jährigen Mann, die am Montag (26.06.2023) gegen 18.20 Uhr im Bereich mehrerer Einkaufsmärkte in der Otto-Lilienthal-Straße in Böblingen agierten. Sie gaben vor, für behinderte und gehörlose Kinder Spenden zu sammeln. Ein Zeuge, dem die beiden Personen aufgefallen waren und der vermutete, dass es sich um Betrüger handeln dürfte, alarmierte die Polizei, worauf die beiden Tatverdächtigen vorläufig festgenommen werden konnten. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurden sie wieder auf freien Fuß gesetzt. Vermutlich dürften diese beiden Personen in Zusammenhang mit einem ähnlichen Fall stehen. Eine 63 Jahre alte Frau war am selben Tag an derselben Örtlichkeit gegen 11.45 Uhr Opfer eines Betruges geworden. Sie hatte fünf Euro spenden wollen. Allerdings war der Sammler, bei dem es sich vermutlich um den 18-Jährigen gehandelt haben dürfte, nicht mit der Höhe des Betrags einverstanden gewesen, worauf er nach einem 20 Euro-Schein in ihrer Geldbörse griff. Die Frau konnte jedoch noch verhindern, dass der Tatverdächtige den Geldschein zu fassen bekam. Im Nachgang alarmierte sie die Polizei. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, befanden sich jedoch keine Verdächtigen mehr auf dem Gelände des Einkaufszentrums. Bereits vor sechs Wochen, am 17.05.2023, war es auf dem Parkplatz eines Gartencenters und eines Baumarkts in der Hanns-Klemm-Straße in Böblingen zu einer vorläufigen Festnahme eines 37-Jährigen im Zusammenhang mit einem Sammlungsbetrug gekommen. Auch der 37-Jährige, der in Begleitung eines noch Unbekannten war, hatte dieselbe Masche angewandt. Die derzeitigen Ermittlungen deuten darauf hin, dass eine Beziehung des 37-jährigen Tatverdächtigen und der beiden 18- und 21-Jährigen zueinander bestehen dürfte. Die Polizei bittet, Personen die Mitte Mai bzw. am Montag Geld an die Tatverdächtigen gespendet haben, sich unter Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail: boeblingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

