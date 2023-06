Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Unbekannte legen Feuer im Stadtgebiet

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Böblingen ermittelt wegen Brandstiftung gegen noch unbekannte Personen, die am Dienstag (27.06.2023) gegen 01:00 Uhr an zwei Stellen im Böblinger Stadtgebiet Feuer gelegt hatten. In der Eugen-Bolz-Straße zündeten die Unbekannten einen Baum an. Durch den so entstandenen Brand wurden auch zwei Fahrräder und ein Mofa beschädigt, die in der Nähe abgestellt waren. Weiterhin versuchte die Täterschaft, einen Gartenzaun im Maurener Weg zu entzünden, indem sie dort ein brennendes Stoffteil anbrachten. Die Freiwillige Feuerwehr Böblingen rückte mit 24 Einsatzkräften und sieben Fahrzeugen zur Brandbekämpfung aus. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.

