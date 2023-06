Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Hoheneck: 21-jähriger Mercedes-Fahrer flüchtet vor Polizei und gefährdet Verkehrsteilnehmende

Ludwigsburg (ots)

Wegen Straßenverkehrsgefährdung, Fahrens unter Drogeneinfluss und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt die Polizei gegen einen 21 Jahre alten Mercedes-Fahrer, der sich am Montagabend einer Verkehrskontrolle entziehen wollte. Einsatzkräfte des Polizeireviers Ludwigsburg hatten gegen 21.30 Uhr in der Heimengasse im Stadtteil Hoheneck eine stationäre Kontrollstelle eingerichtet. Der 21-Jährige sollte ebenfalls kontrolliert werden, hielt jedoch nicht an, sondern fuhr davon. Folglich nahm eine Streifenwagenbesatzung die Verfolgung auf. Auf seiner Flucht fuhr der 21-Jährige nahezu ständig mit überhöhter Geschwindigkeit durch Hoheneck und Neckarweihingen und missachtete jegliche Anhalteversuche der nachfolgenden Streifenwagenbesatzung. Hierbei gefährdete er einige Verkehrsteilnehmende. Schließlich kam es vermutlich zu einem technischen Defekt am Mercedes, der in der Folge unter starker Rauchentwicklung in der Bottwartalstraße liegen blieb. Der 21-Jährige ließ sich hierauf widerstandslos, vorläufig festnehmen. Die Ermittlungen ergaben, dass er vermutlich unter dem Einfluss von Drogen gefahren war. Eine Kleinstmenge eines Betäubungsmittels wurde außerdem in seinem Fahrzeug aufgefunden und, wie sein Führerschein auch, beschlagnahmt. Darüber hinaus musste sich der Mann einer Blutentnahme unterziehen. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg; Tel. 0711 6869-0 oder E-Mail: stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de, sucht Zeugen und insbesondere Personen, die durch die rasante Fahrweise gefährdet wurden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell