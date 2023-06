Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: 50-Jähriger setzt sich vor Bus und nötigt Verkehrsteilnehmende

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500 oder E-Mail: boeblingen.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen und insbesondere Geschädigte einer Nötigung im Straßenverkehr, die ein 50 Jahre alter Tatverdächtiger am Montag (26.06.2023) zwischen 17.25 Uhr und 17.40 Uhr in der Bahnhofstraße in Holzgerlingen verübte. Der Tatverdächtige verpasste wohl knapp seinen Bus, in den er an der Haltestelle "Bahnhof" noch hatte zusteigen wollten. Der Busfahrer ließ den Mann, wohl aufgrund bereits vorhandener Verspätung, einige Meter nach der Haltestelle nicht mehr nachträglich zusteigen. Darüber schien der 50-Jährige so erbost, dass er sich vor den Bus setzte und somit an der Weiterfahrt hinderte. Die Fahrgäste im Bus sowie zahlreiche Fahrzeuglenkende, die sich dahinter befanden, wurden hierdurch genötigt. Erst Einsatzkräfte des Polizeirevieres Böblingen konnten den Mann letztlich von der Straße entfernen. Die Polizei bittet insbesondere die Fahrgäste und Personen, die hinter dem Bus warten mussten, sich zu melden.

