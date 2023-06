Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schwieberdingen: Unbekannte stehlen Winterräder aus Tiefgarage

Ludwigsburg (ots)

Aus einer Tiefgarage in der Hermann-Essig-Straße in Schwieberdingen stahlen bislang noch unbekannte Täter zwischen Sonntag (25.06.2023) 20.00 Uhr und Montag (26.06.2023) 12.00 Uhr vier Winterkompletträder. Die Räder lagerten in einer umzäunten und mit Garagentor abgegrenzten Parkbox. Die Täter schnitten eine Lücke in den Maschendrahtzaun und entwendeten die Räder im Gesamtwert von etwa 1.600 Euro. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07150 383753-0 oder E-Mail: ditzingen.prev@polizei.bwl.de, beim Polizeiposten Schwieberdingen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell