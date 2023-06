Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil im Schönbuch: E-Bikes gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Gleich vier E-Bikes wechselten zwischen Montag (26.06.2023) 18.00 Uhr und Dienstag (27.06.2023) 07.00 Uhr in der Hartmannstraße in Weil im Schönbuch auf illegale Weise die Besitzer. Bislang unbekannten Tätern gelang es, sich Zutritt zu zwei verschlossenen Garagen zu verschaffen. Aus den Garagen entwendeten die Unbekannten jeweils zwei E-Bikes. Es handelt sich um zwei Fahrräder der Marke Focus in blau und rot sowie zwei Fahrräder der Marke KTM, die beide schwarz sind. Der Gesamtwert wurde auf über 14.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07031 67700-0 oder per E-Mail: boeblingen.prev@polizei.bwl.de beim Polizeiposten Schönaich zu melden.

