LPI-G: Fahrzeug fährt gegen Hauswand

Greiz (ots) - Zeulenroda-Triebes: In der Nacht vom 09.01. auf den 10.01.2023 drangen bislang unbekannte Täter in ein Grundstück in der Feldstraße ein. Dort verteilten sie eine Vielzahl von Kronkorken auf der Wiese, warfen zwei Topfpflanzen in einen Gartenteich und rissen drei Latten des Gartenzauns ab. Die Polizei ermittelt nun und bittet Zeugen, sich mit der Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

