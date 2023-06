POL-LB: Asperg: Jugendlicher belästigt 12-jähriges Mädchen im Freibad

Ludwigsburg (ots) - Das Polizeirevier Böblingen ermittelt wegen Brandstiftung gegen noch unbekannte Personen, die am Dienstag (27.06.2023) gegen 01:00 Uhr an zwei Stellen im Böblinger Stadtgebiet Feuer gelegt hatten. In der Eugen-Bolz-Straße zündeten die Unbekannten einen Baum an. Durch den so entstandenen Brand wurden auch zwei Fahrräder und ein Mofa beschädigt, die in der Nähe abgestellt waren. Weiterhin ...

mehr