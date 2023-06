Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Tasche aus Mercedes gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag (27.06.2023) trieben noch unbekannte Täter zwischen 07.20 Uhr und 12.00 Uhr im Parkhaus am Bahnhof in Bietigheim-Bissingen ihr Unwesen und brachen in ein Fahrzeug ein. Die Unbekannten schlugen die Scheibe der Beifahrertür eines Mercedes ein und stahlen eine kleine schwarze Handtasche daraus. In der Tasche befand sich eine geringe Menge Bargeld. Der Wert des Diebesguts blieb insgesamt gering. Der am PKW entstandene Sachschaden wurde auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail: bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de, beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen zu melden.

