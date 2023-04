Polizei Bielefeld

POL-BI: Dreister Einbrecher wird zweimal gefasst und geht in Untersuchungshaft

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Gütersloh / Münster / Unna - Nach zwei Festnahmen innerhalb kürzester Zeit muss sich ein 31-jähriger Bielefelder wegen mehrere Einbrüche und Diebstähle in Bielefeld, Gütersloh und Münster, sowie einer Unfallflucht und einer Trunkenheitsfahrt in Bergkamen verantworten.

Der 31-Jährige trat am Montag, 24.04.2023, gegen 11:25 Uhr, die Tür eines Hauses an der Engerschen Straße ein, um sich im Gebäudeinneren nach Diebesgut umzusehen. Noch in der Diele wird er von der Bewohnerin überrascht und ergreift die Flucht.

Danach, gegen 11:35 Uhr, begab sich der Bielefelder zu einem weiteren Haus in der Straße. Über eine geöffnete Tür betrat er das Gebäude und wurde abermals von Hauseigentümern überrascht. Der Täter flüchtete daraufhin in Richtung Obersee.

Alarmierte Polizeibeamte entdeckten den Mann noch in der Nähe des Wohnhauses und nahmen die Verfolgung auf. Es gelang den Polizisten, den 31-Jährigen vorläufig festzunehmen.

Bei seiner Durchsuchung fanden sie eine Geldbörse, die einer Bielefelderin gehörte. Die 78-Jährge bestätigte den Beamten, dass ihre Geldbörse fehlte und teilte ihnen mit, dass sie am Morgen gegen 08:00 Uhr einen Mann in ihrem Haus an der Straße Heidbrede bemerkt hatte.

Die Polizisten nahmen den 31-Jährigen zur Klärung seiner Personalien mit auf die Wache. Sie leiteten ein Strafverfahren gegen den Bielefelder ein.

Wie sich später herausstellte, begab sich der 31-Jährige unmittelbar nach seiner Entlassung nach Steinhagen. An der Straße Hellenbrede gelangte er in ein weiteres Haus und nahm einen Fahrzeugschlüssel an sich. Anschließend flüchtete er mit dem dazugehörigen Audi A5.

Mit dem gestohlenen Wagen fuhr er am nächsten Tag, 25.04.2023, nach Münster. Am Lilienthalweg verschaffte er sich abermals gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus. Als die Bewohner gegen 13:15 Uhr zurückkamen, bemerkten sie den fremden Audi mit Gütersloher Kennzeichen vor ihrem Haus. Dem Einbrecher gelang jedoch die Flucht, als die Personen das Gebäude betraten.

Am Abend fiel der 31-Jährige einem Zeugen in Kamen auf, weil er deutlich erkennbar Schlangenlinien fuhr. Als der Bielefelder die Polizei hinter sich bemerkte, lieferte er sich eine Verfolgungsfahrt mit den Kamener Beamten, woraufhin er mit einem Pkw in einem Kreuzungsbereich kollidierte. Nach einer kurzen Flucht zu Fuß wurde der 31-Jährige vorläufig festgenommen. Die Beamten stellten fest, dass der Audi A5 gestohlen gemeldet worden war. Außerdem schien der 31-Jährige Alkohol konsumiert zu haben und er war nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dortmund wurde der Bielefelder am Mittwoch, 26.04.2023, einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft an.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell