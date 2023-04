POL-BI: Armbanduhren Raub aufgeklärt - Überregional tätige "Uhren-Bande" festgenommen

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Heepen - Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht auf Dienstag, 25.04.2023, gewaltsam Zugang zu einem Gebäude an der Theodor-Heuss-Straße und stahlen einen Tresor. Die Täter schlugen zwischen 16:00 Uhr am Montag und 06:50 am Dienstag die Scheibe eines Fensters an der Gebäudefront ein und betraten die Räumlichkeiten. In einem Verwaltungsbüro stießen sie auf einen Tresor, ...

