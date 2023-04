Polizei Münster

POL-MS: Nach Tageswohnungseinbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht weitere Zeugen

Münster (ots)

Am Dienstagmittag (25.04., 11:40 Uhr - 13:15 Uhr) ist ein unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus am Lilienthalweg eingedrungen.

Der Einbrecher gelangte durch das Zerschlagen eines Fensters in das Haus, durchsuchte dort mehrere Zimmer und entwendete nach diversen Modeschmuck. Als die Anwohnerin zurückkehrte, flüchtete der Unbekannte mit einem am Vortag gestohlenen Pkw in unbekannte Richtung.

Der Tatverdächtige wird als circa 30 Jahre alt, 1,75 Meter groß beschrieben und habe kurze Haare und eine sportliche Figur. Zur Tatzeit habe der Mann dunkle Bekleidung getragen.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell