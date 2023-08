Polizeidirektion Hannover

POL-H: Uetze: Elfjähriger nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Hannover (ots)

Am Montag, 31.07.2023, ist ein elf Jahre alter Junge bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Beim Überqueren einer Straße wurde er durch ein Motorrad erfasst. Die genaue Unfallursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover überquerte der Elfjährige aus Uetze gegen 12:00 Uhr die Straße Katenser Weg vor einem am Fahrbahnrand stehenden Auto mit anhängendem Wohnwagen. Gleichzeitig befuhr ein 54-jähriger Mann aus Uetze mit seinem Motorrad der Marke Yamaha den Katenser Weg in Richtung Frohburger Straße. Anschließend kam es in Höhe der Einmündung zur Straße Hasenflucht zu einem Zusammenstoß zwischen dem Motorrad und dem Jungen. Der Elfjährige erlitt durch den Aufprall schwere Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Neben Polizei und Rettungsdienst war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Der Motorradfahrer blieb unverletzt. Während der Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn zwischen der Gerhard-Hauptmann-Straße und der Frohburger Straße für circa zwei Stunden in beide Richtungen voll gesperrt.

Der bei dem Unfall entstandene Schaden wird auf eine Summe im mittleren zweistelligen Bereich beziffert. Der Verkehrsunfalldienst Hannover hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung in Folge eines Unfalls eingeleitet. /ang, aw

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell