POL-HX: Zwei Motorräder zusammengestoßen

Zwei Motorradfahrer verletzten sich leicht, nachdem sie mit ihren Motorrädern zusammengestoßen sind.

Der Unfall ereignete sich am Samstagnachmittag, 17.06.2023, gegen 15:50 Uhr auf der L 952 in Höhe der Nieheimer Ortschaft Schönenberg. Ein 49-jähriger Paderborner beabsichtigte zu diesem Zeitpunkt mit seinem Motorrad aus einer Grundstückseinfahrt auf die L 952 Richtung Merlsheim einzubiegen. Zur gleichen Zeit fuhr ein 55-jähriger Mann aus Nieheim mit seinem Motorrad Richtung Bad Driburg-Pömbsen. Hierbei kam es in Höhe der Grundstückseinfahrt zum Zusammenstoß der beiden Motorräder. Der 55-jährige Nieheimer wurde anschließend mit dem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht, welches er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte.

Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtschaden im niedrigen vierstelligen Euro-Bereich. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe wurde die Fahrbahn durch die freiwillige Feuerwehr Nieheim gereinigt. /buc

