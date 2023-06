Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Nach Unfall Führerschein sichergestellt

Borgentreich (ots)

Sekundenschlaf war nach ersten polizeilichen Ermittlungen die Ursache für einen Unfall.

Dieser ereignete sich am Montag, 12.06.2023, gegen 15:00 Uhr, auf der B 241 in Höhe von Borgentreich. Ein 26-jähriger Mann aus dem Landkreis Northeim fuhr zu diesem Zeitpunkt mit seinem braunen Skoda Richtung Beverungen. Plötzlich ist dieser in den Gegenverkehr gefahren, so dass ein entgegenkommender 55-jähriger Mann aus dem Rheinland mit seinem grauen Peugeot ausweichen musste, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Zudem musste eine hinter dem Skoda fahrender Volkswagen Caddy ebenfalls ausscheren.

Der Skoda ist anschließend zunächst mit einem Leitpfosten des gegenüberliegenden Fahrstreifens und dann mit einem Haltestellenschild zusammengestoßen und anschließend zum Stehen gekommen.

Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtschaden im mittleren dreistelligen Euro-Bereich.

Aufgrund der Sekundenschlafbedingten Straßenverkehrsgefährdung wurde durch die Polizei der Führerschein des 26-jährigen sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Höxter bittet den Fahrer des VW Caddy sich zur weiteren Klärung des Sachverhalts unter der Telefonnummer 05271/9620 mit der Polizei Höxter in Verbindung zu setzen. /buc

