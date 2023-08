Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Jever für das Wochenende 18.-20.08.2023

Jever (ots)

Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln Am 18.08.2023, gegen 08:35 Uhr, kann eine Funkstreifenbesatzung des PK Jever einen 23-jährigen Fahrzeugführer aus Wiesmoor kontrollieren, welcher mit seinem Pkw die Menkestraße in Schortens befuhr. Aufgrund von körperlichen Auffälligkeiten, überprüften die Beamten die Fahrtauglichkeit des Fahrzeugführers anhand eines Urintestes, welcher positiv auf Cannabis ausfiel. Bei dem 23-Jährigen wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und ihm die Weiterfahrt untersagt. Trunkenheitsfahrt endet im Graben In der Nacht vom 18./19.08.2023 befuhr ein 31-jähriger Fahrzeugführer die Straße Soltwarf in Wangerland, Hooksiel, obwohl er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und der Fahrzeugeigentümer die Fahrt ausdrücklich nicht gestattet hatte. In einem Kurvenverlauf will der Fahrzeugführer wenden, kommt dabei alkoholbedingt von der Fahrbahn ab, wühlt die Berme auf und fährt mit dem Pkw rückwärts in einen Graben. Anschließend entfernt der Fahrzeugführer sich unerlaubt von der Unfallstelle. Über den Halter kann der Unfallverursacher und nunmehr Beschuldigte ermittelt werden. Beim Antreffen können die eingesetzten Beamten feststellen, dass der Beschuldigte noch immer deutlichen Restalkohol im Blut hat, so dass eine Blutprobe angeordnet wird. Den Fahrzeugführer erwarten nun diverse Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs in Folge Alkohol, Fahren ohne Fahrerlaubnis, unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und unbefugter Ingebrauchnahme eines Fahrzeuges. Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis und unbefugte Ingebrauchnahme eines Fahrzeuges Am 19.08.2023, gegen 16:10 Uhr, kann in Jever, i.H. der Straße Tivoli, ein Pkw mit Friesländer Kennzeichen kontrolliert werden. Hierbei kann festgestellt werden, dass der 57-jährige Fahrzeugführer über keine Fahrerlaubnis zum Führen von Kraftfahrzeugen verfügt und darüber hinaus aufgrund eines offenen Haftbefehls gesucht wurde. Ebenso stellte sich heraus, dass dem Fahrzeugführer durch die Halterin nicht gestattet worden war, das Fahrzeug zu nutzen. Der Haftbefehl wurde durch Beamte des PK Jever vollstreckt und Strafverfahren wegen unbefugter Ingebrauchnahme eines Fahrzeuges und des Fahrens ohne erforderliche Fahrerlaubnis eingeleitet. Trunkenheitsfahrt nach Diskothekenbesuch Am 20.08.2023, gegen 05:30 Uhr, sind Beamte des PK Jever und der PI Wilhelmshaven/Friesland bei einer Diskothek in Sande im Einsatz. Hierbei werden die Beamten auf eine 20-jährige, männliche Person aufmerksam, die bereits aufgrund ihres aggressiven Verhaltens aus dem Innenbereich der Diskothek verwiesen worden war. Auf dem Parkplatz der Diskothek störte die Person fortwährend die Maßnahmen der eingesetzten Beamten: Nach Aussprechen eines Platzverweises entfernte sich die Person zunächst, stieg dann aber unvermittelt in einen Pkw und entfernte sich bis zu einer nahegelegenen Einfahrt und entfernte sich anschließend wieder fußläufig. Nachdem die Person wieder angetroffen und kontrolliert werden konnte, stellten die Beamten fest, dass der gebürtige Spanier offenbar durch Alkohol und Betäubungsmittel beeinflusst ist und ordneten eine Blutprobe an. Die Person konnte ihre Personalien zunächst nicht ordentlich angeben und war augenscheinlich auch nicht Halter des Fahrzeuges, so dass erst nach Kontaktaufnahme mit der Fahrzeughalterin die Identität des Fahrzeugführers eindeutig geklärt werden konnte.

