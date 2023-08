POL-Bremerhaven: Diebstahl aus Garage

Bremerhaven (ots) - Die Polizei wurde am gestrigen Mittwochabend, 2. August, zu einer Schlägerei im Bremerhavener Ortsteil Mitte-Nord gerufen. Nach ersten Erkenntnissen waren gegen 21.30 Uhr in der Wiener Straße zwei Männer in einer Küche während des Kochens zunächst verbal in Streit geraten. Die Auseinandersetzung eskalierte dann offenbar dahingehend, dass einer mit einer Bratpfanne, die er gerade in der Hand ...

mehr