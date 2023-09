Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fluchtversuch: Feueralarm ausgelöst - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Dortmund (ots)

Am gestrigen Mittwochnachmittag (06. September) nahmen Bundespolizisten am Dortmunder Flughafen eine Frau fest. Eine Staatsanwaltschaft ließ bereits nach ihr fahnden. Während ihres Aufenthalts in der Wache drückte sie dann den Knopf der Brandmeldeanlage.

Gegen 14 Uhr wurde eine 25-Jährige bei der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Sibiu/ Rumänien am Flughafen Dortmund vorstellig. Die Frau händigte den Beamten ihre rumänische Identitätskarte aus. Überprüfungen ergaben, dass die Staatsanwaltschaft Duisburg bereits nach ihr suchte. Das Amtsgericht Duisburg hatte die rumänische Staatsbürgerin im September 2020 rechtskräftig wegen Bandendiebstahls zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu je 15 Euro verurteilt. Da sie die geforderte Summe bisher nicht beglichen und sich der Strafvollstreckung entzogen hatte, wurde die Gesuchte zur Fahndung ausgeschrieben.

Des Weiteren suchte das Amtsgericht nach ihr zur Ermittlung ihres Aufenthaltsortes in einem weiteren Strafverfahren (Körperverletzung).

Die Einsatzkräfte nahmen die Verurteilte fest und brachten sie zur Bundespolizeiwache. Die Geldstrafe in Höhe von 1.350 Euro (zzgl. Verfahrenskosten) konnte die Frau nicht aufbringen. In einem unbeobachteten Moment löste die verurteilte Straftäterin plötzlich den Feueralarm aus, in der Hoffnung sich so der Strafvollstreckung entziehen zu können. Dies konnte jedoch von den vor Ort befindlichen Beamten unterbunden werden. Wenig später brachten Polizisten die 25-Jährige für die nächsten 90 Tage in eine Justizvollzugsanstalt. Die Polizei Dortmund leitete zudem ein Ermittlungsverfahren wegen des Missbrauchs von Nothilfeeinrichtungen ein.

