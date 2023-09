Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 18-Jähriger im Schlaf bestohlen: Bundespolizei stellt Dieb und gibt Eigentum zurück

Köln (ots)

Am 05. September nahmen Beamtinnen und Beamte der Bundespolizei einen 54-Jährigen vorläufig fest, der zuvor einem Schlafenden im Kölner Hauptbahnhof ein Mobiltelefon gestohlen hatte.

Gestern Morgen gegen 03:30 Uhr, meldete sich ein junger Mann (18) in der Wache der Bundespolizei am Kölner Hauptbahnhof und gab an, dass ihm, während er schlief, sein Smartphone gestohlen worden sei. Durch die Ortungsfunktion des Gerätes konnte der Wuppertaler feststellen, dass sich dieses noch im Hauptbahnhof, etwa im Bereich des Bahnsteiges 7, befinden würde.

Die Einsatzkräfte der Bundespolizei werteten umgehend die Videoaufzeichnungen aus und erkannten Tathergang sowie den augenscheinlichen Täter. Ein Streifenteam stellte den Moldauer und nahm ihn vorläufig fest. Weitere Ermittlungen zeigten, dass ebenfalls der Verdacht des unerlaubten Aufenthaltes vorlag. Die Uniformierten fanden das Stehlgut am betroffenen Gleis und gaben es dem Bestohlenen zurück.

Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang nochmals darauf hin, dass alle Reisenden auf ihre Wertsachen besonders achtgeben sollten: Schützen Sie sich und Ihre Wertsachen! Nehmen Sie nur so viel Bargeld und Zahlungskarten wie nötig mit! Tragen Sie Geld, Kreditkarten, Papiere immer in verschlossenen Innentaschen! Tragen Sie Taschen immer mit der Verschlussseite zum Körper! Achten Sie besonders im Gedränge auf Wertsachen und Taschen!

Und mehr noch:

Lassen Sie Ihr Gepäck nie unbeaufsichtigt!

Informationsmaterial zum Thema Taschendiebstahl gibt es auch unter: https://stop-pickpockets.eu/Webs/SPP/DE/Home/home_node.html%20target=blank#download=1

https://www.bundespolizei.de/Web/DE/02Sicher-im-Alltag/01Vorsicht-Taschendiebstahl/Vorsicht-Taschendiebstahl_node.html;jsessionid=8CFE3734C45FFFEF16B241E01F09741B.1_cid289

