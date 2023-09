Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt mutmaßlichen Drogendealer beim Ladendiebstahl

Bild-Infos

Download

Essen (ots)

Am Dienstagnachmittag (05. September) soll ein Mann in einem Drogeriemarkt im Essener Hauptbahnhof Ware entwendet haben. Bundespolizisten stellten Drogen bei ihm sicher.

Gegen 17 Uhr wurde das Bundespolizeirevier Essen durch den Ladendetektiv einer Drogeriekette darüber in Kenntnis gesetzt, dass es in der Filiale im Hauptbahnhof Essen zu einem Diebstahl kam. Der Mitarbeiter gab an, dass der 25-Jährige zuvor ein Paar Socken im Wert von rund 5 Euro in seine Tasche gesteckt haben soll und den Kassenbereich passierte, ohne bezahlt zu haben. Dies soll der 48-jährige Mitarbeiter beobachtet und den sudanesischen Staatsbürger daraufhin gestellt haben. Bei einer Durchsuchung des Verdächtigen konnten die Einsatzkräfte in dessen Rucksack 26 Verschlusstütchen, mit jeweils einer geringen Menge Marihuana auffinden. Angaben zu dem Erwerb und zu seinem Vorhaben mit den Drogen wollte der Essener nicht machen. Stattdessen verhielt er sich aggressiv und machte gegenüber einer Polizistin sexistische Äußerungen.

Ermittlungen ergaben, dass er bereits in der Vergangenheit mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten ist.

Das Stehlgut wurde an den Mitarbeiter der Drogeriefiliale übergeben. Die Bundespolizisten stellten die Drogen sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Diebstahls, des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und der sexuellen Nötigung ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell