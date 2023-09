Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt mutmaßlichen Dieb mit Hilfe der Videoauswertung

Dortmund - Selm (ots)

Am gestrigen Dienstagabend (05. September) soll ein zunächst Unbekannter im Dortmunder Hauptbahnhof, einem Mann seinen Rucksack gestohlen haben. Bundespolizisten konnten den Tatverdächtigen stellen, als dieser sich erneut im Hauptbahnhof aufhielt.

Gegen 20:55 Uhr wurde ein 25-Jähriger auf dem Bundespolizeirevier Dortmund vorstellig und gab an, dass ihm in der Haupthalle des Hauptbahnhofs Dortmund sein Rucksack entwendet worden sei. In dem Gepäckstück soll sich zudem das Mobiltelefon des 22-jährigen Begleiters befunden haben, der ebenfalls die Diensträume aufsuchte. Durch die Beamten wurde unverzüglich eine Videoauswertung in der Haupthalle des Bahnhofs durchgeführt. Dabei ermittelten sie, dass die afghanischen Staatsbürger aus Selm die Tasche vor dem Info-Point abstellten und sich kurzzeitig entfernten. Wenige Minuten später wurde diese unbemerkt, durch eine männliche Person entwendet.

Durch die nun vorhandene Personenbeschreibung, konnten die Einsatzkräfte eine gezielte Fahndung im Rahmen des Streifendienstes durchführen. Sodass der marokkanische Staatsbürger im Verlauf des Nachtdienstes, durch die Polizisten gestellt wurde. Sie brachten den 18-Jährigen zur Bundespolizeiwache. Dank des Videomaterials konnte der Polizeibekannte zweifelsfrei identifiziert werden. Neben dem gestohlenen Rucksack und Smartphone, konnten bei dem Wohnungslosen fünf Powerbanks aufgefunden werden.

Die Bundespolizisten stellten die Gegenstände sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Diebstahls ein.

