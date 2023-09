Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Stark alkoholisierte Ladendiebin von Bundespolizei in Schutzgewahrsam genommen - Aggressives Verhalten mit einem tätlichen Angriff folgte

Aachen (ots)

Am Sonntagmorgen wurde eine 23-jährige Ukrainerin und ein 34-jähriger Nigerianer beim Ladendiebstahl am Hauptbahnhof Aachen von Ladenmitarbeitern gestellt.

Auf den anschließenden Wortwechsel wurde eine Streife der Bundespolizei aufmerksam und versuchte die Lage vor Ort aufzuklären. Hier stellte sich zunächst heraus, dass die 23-Jährige und der 34-Jährige kurz zuvor zwei Bierdosen in einem Laden am Hauptbahnhof gestohlen hatten. Die Beweismittel hatten beide noch ungeöffnet in ihren Händen gehabt. Um die Anzeige wegen Diebstahls aufzunehmen, wurden beide Personen mit zur Wache verbracht. Hier versuchte eine Beamtin durch eine Sprachmittlerin den Tatvorwurf des Ladendiebstahls zu erläutern, dabei Schlug die Beschuldigte ihr ins Gesicht. Sofort herbeieilende Beamte fixierten die Betreffende und verbrachten sie in eine Gewahrsamszelle. Dabei bespuckte die Betroffene einen der Beamten und trat um sich. Es wurde im Verlaufe der weiteren Maßnahmen durch die verantwortliche Staatsanwaltschaft und dem Amtsgericht Aachen eine Blutprobe angeordnet, da beim Atemalkoholtest 2,24 Promille festgestellt wurden. Im Anschluss verbrachte man die Betreffende im Rahmen eines Schutzgewahrsams in den Polizeigewahrsam des Polizeipräsidiums Aachen. Es hätte durch die vorgebrachte Aggressivität der Frau noch weitere Personen in Mitleidenschaft gezogen werden können. Sie muss jetzt mit einer Anzeige wegen ihrer Widerstandhandlungen und des tätlichen Angriffs sowie wegen des Spuckens rechnen.

Eine weitere Widerstandshandlung fand gegen Beamte der Bundespolizei am Hauptbahnhof Aachen bereits am Freitag statt. Hier hatte ein stark alkoholisierter 24-jähriger Afghane sich mit mehreren Personen auseinandergesetzt. Hier kam auch eine Streife zur Streitschlichtung hinzu. Sie wurde mehrfach mit Tritten von dem 24-Jährigen empfangen. Die Beamten verbrachten den Betreffenden zur Wache der Bundespolizei. Auf Anordnung des Amtsgerichtes Aachen wurde auch diese Person in Schutzgewahrsam sowie zur Ausnüchterung genommen. Bei einem zuvor abgenommenen Atemalkoholtest wurden 2,92 Promille bei dem Betreffenden gemessen. Er wurde auch zur Anzeige gebracht.

