FW-KLE: Brand auf psychiatrischer Station

Bedburg-Hau (ots)

Heute (15.08.2023) wurde die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau und der Rettungsdienst des Kreises Kleve um 05:03 Uhr durch die automatische Brandmeldeanlage zu einem Brand auf einer psychiatrischen Station der LVR Klinik Bedburg-Hau auf dem Grünen Winkel alarmiert.

Aus unbekannter Ursache war in einem Wandschrank auf dem Stationsflur eingelagerte Bettwäsche in Brand geraten. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr hatte das Personal die Patienten der betroffenen Station in einen sicheren Bereich evakuiert und eigene Löschversuche mit einem Feuerlöscher unternommen.

Das Feuer konnte durch einen Angriffstrupp unter schwerem Atemschutz abgelöscht werden. Die betroffene Flur wurde anschließend mit einem Hochleistungslüfter von Brandrauch befreit.

Durch Rauchgase wurden zwei Mitarbeiter verletzt. Sie wurden durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus transportiert.

Gegen 06:10 Uhr konnte der Einsatz der Feuerwehr beendet werden. Die Einsatzleitung hatte Gemeindebrandinspektor Klaus Elsmann. 25 Feuerwehrfrauen und -männer waren vor Ort.

