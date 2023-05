Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen - Schwerer Raub aus Wohnung: Zeugen gesucht

Remchingen (ots)

In ihrem Haus im südwestlichen Teil des Remchinger Ortsteils Nöttingen überfallen worden ist am Freitagmorgen eine alleinlebende Seniorin.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr gegen 9:00 Uhr ein weißer Kastenwagen, aus dem Zulassungsbezirk MG, in die Einfahrt des Wohnobjektes. In der Folge klingelten drei Männer, dem Anschein nach Handwerker, an der Haustüre der Geschädigten und forderten diese auf die Türe zu öffnen. Nach dem Öffnen der Türe wurde sie ins Gebäudeinnere geschoben, wodurch sich die Täter Zutritt ins Haus verschaffen konnten. Im weiteren Verlauf durchwühlten die Täter die Wohnräume. Über das erlangte Diebesgut ist bislang noch nichts bekannt. Nachdem die Täter das Gebäude verlassen hatten, holte die Senioren ihre Nachbarn zu Hilfe, welche in der Folge die Polizei verständigten.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten die flüchtigen Personen sowie der weiße Kastenwagen bislang nicht festgestellt werden.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Einer der Täter ist zwischen 30 und 40 Jahre alt, 180 Zentimeter groß, füllige Statur, Dreitagebart und trug eine grau-lilafarbene Schildmütze. Die beiden anderen Täter sollen zwischen 20 und 30 Jahre alt sein. Alle drei Personen trugen überwiegend dunkle Bekleidung.

Hinweisgeber zu verdächtigen Personen oder dem weißen Kastenwagen im betroffenen Bereich werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst in Pforzheim zu melden.

Yvonne Schwarz-Tron, Polizeipräsidium Pforzheim, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell