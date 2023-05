Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Brand in Zentraler Notaufnahme - Vorläufiges Obduktionsergebnis - Nachtrag zur Pressemitteilung vom 03.05.2023

Pforzheim (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - und des Polizeipräsidiums Pforzheim

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 03.05.2023

Am späten Abend des 03.05.2023 ist in einer Pforzheimer Klinik ein Mann verstorben, nachdem es zuvor zu einem Brand in der dortigen Zentralen Notaufnahme gekommen war.

Der Verstorbene konnte zwischenzeitlich zweifelsfrei identifiziert werden, es handelt sich hierbei um einen 58-Jährigen.

Nach dem nunmehr vorliegenden vorläufigen Obduktionsergebnis ist der Mann infolge von Brandeinwirkung ums Leben gekommen. Wie es zu dem Brand gekommen war und inwieweit die zuvor erfolgte, noch näher zu untersuchende Fixierung des Verstorbenen in diesem Kontext von strafrechtlicher Relevanz ist, ist weiterhin Gegenstand der Ermittlungen.

Henrik Blaßies, Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim

Simone Unger, Polizeipräsidium Pforzheim, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell