POL-Pforzheim: (Enzkreis) Maulbronn - Fahrer einer schwarzen A-Klasse gefährdet und verletzt Person; Polizei sucht Zeugen

Maulbronn (ots)

Durch einen Verkehrsrowdy leicht verletzt worden ist am Montagabend ein Passant im Maulbronner Stadtteil Zaisersweiher.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr ein noch unbekannter männlicher Fahrzeugführer einer schwarzen Mercedes A-Klasse am Montagabend gegen 18:10 Uhr die Graf-Zaisolf-Straße in Zaisersweiher. Offenbar fuhr das Auto, welches ohne Kennzeichen unterwegs gewesen sein soll, mit nicht angepasster Geschwindigkeit die Straße auf und ab. Ein 68-jähriger Passant wollte den Fahrzeuglenker mittels Handzeichen auf sein Verhalten aufmerksam machen. Der Mercedes steuerte im weiteren Verlauf offenbar auf den Mann zu und touchierte diesen letztlich an dessen Hand, wodurch sich der Fußgänger leichte Verletzungen zuzog. Ferner streifte der Rowdy auf Höhe der Hausnummer 9/1 ein am Fahrbahnrand abgestelltes Auto und beschädigte dessen Außenspiegel. Anschließend fuhr der Fahrer einfach davon und bog nach rechts in die Diefenbacher Straße ab. Der Bezirksdienst des Polizeireviers in Mühlacker hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Fahrzeug oder dem Fahrzeuglenker sowie dem Unfallgeschehen machen können, sich unter der Rufnummer 07041 96930 beim Polizeirevier in Mühlacker zu melden.

