POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Verkehrskontrolle in Brötzingen

Horb am Neckar (ots) - Ein noch unbekannter Täter hat am Donnerstagabend in Nordstetten versucht, einer Frau die Handtasche zu rauben und ist anschließend in ein Waldstück geflüchtet. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen ging eine 50-jährige Frau zu Fuß gegen 19:00 Uhr die Alte Nordstetter Steige entlang. Zu ...

