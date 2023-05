POL-Pforzheim: (CW) Wildberg - Autofahrer missachtet Vorfahrt: Motorradfahrer schwer verletzt

Dornstetten (ots) - Lebensmittel entwendet hat ein noch unbekannter Täter am Mittwochmorgen in einem Supermarkt in Dornstetten. Dem derzeitigen Stand der Ermittlungen zufolge hatte der Unbekannte den Kassenbereich eines in der Hochgerichtsstraße gelegenen Supermarkt kurz nach 9 Uhr passieren wollen. Durch den Filialleiter auf das Nichtbezahlen der Waren angesprochen ...

