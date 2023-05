Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neuenbürg - Einbruch in Wohnhaus: Zeugen gesucht

Neuenbürg (ots)

Unbekannte haben sich zwischen Freitagnachmittag und Mittwochabend gewaltsam Zugang zu einem Haus in Waldrennach verschafft.

Nach Stand der Ermittlungen gelangten der oder die Täter in der Zeit zwischen Freitag, 17 Uhr und Mittwoch, 20:30 Uhr durch Aufhebeln eines Fensters in das Gebäude in der Karl-Blessing-Straße. Dort durchwühlten sie Kommoden und entwendeten Uhren sowie Schmuck. Der entstandene Schaden liegt im fünfstelligen Eurobereich. Die Kriminaltechnik hat die Spurensicherung und die Kriminalpolizei in Calw die Sachbearbeitung übernommen.

Hinweisgeber zu etwaigem Diebesgut, zum Einbruch, verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im betroffenen Bereich werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst in Pforzheim zu melden.

Michael Wenz, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell