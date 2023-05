Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Unbekannter versucht Handtasche zu rauben und flüchtet; Zeugen und Hinweisgeber gesucht

Horb am Neckar (ots)

Ein noch unbekannter Täter hat am Donnerstagabend in Nordstetten versucht, einer Frau die Handtasche zu rauben und ist anschließend in ein Waldstück geflüchtet.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen ging eine 50-jährige Frau zu Fuß gegen 19:00 Uhr die Alte Nordstetter Steige entlang. Zu diesem Zeitpunkt saß eine männliche Person am Straßenrand. Als die Frau auf Höhe des Mannes war, sprach dieser sie an und fragte zunächst nach Bargeld. Die 50-Jährige verneinte die Anfrage des Mannes und lief weiter. Der Unbekannte folgte der Frau jedoch nach und sprach diese erneut an. Als sich die Frau zu dem Mann umdrehte erkannte sie, wie dieser offenbar ein Messer in Händen hielt. Der Mann versuchte nun die Handtasche der Frau zu ergreifen, was diese jedoch verhindern konnte. In diesem Moment befuhr ein Radfahrer die Alte Nordstetter Steige. Dies wurde von dem Mann wahrgenommen, woraufhin dieser die Flucht hangabwärts in ein nahegelegenes Waldstück in Richtung der Bundesstraße 32 antrat. Trotz sofortiger umfangreicher Fahndungsmaßnahmen, bei welcher auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz war, konnte die Person nicht mehr festgestellt werden. Der Täter wird wie nachfolgend beschrieben: etwa 20 Jahre alt, 180 Zentimeter groß, gewellte schwarze Haare, Ansätze eines Schnauzbartes, südeuropäisches Erscheinungsbild. Die Person soll ein weißes Sweatshirt und eine hellblaue Jeans sowie Turnschuhe getragen haben. Ferner führte die Person eine schwarze Umhängetasche mit sich. Bei dem Messer soll es sich um ein Küchenmesser mit einer Klingenlänge von etwa 20 bis 25 Zentimetern gehandelt haben. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst in Pforzheim zu melden.

