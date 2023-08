Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau

FW-KLE: Feuerwehr befreit Pflegekraft und Bewohnerin aus Aufzug

Bild-Infos

Download

Bedburg-Hau (ots)

In der Nacht (03.08.2023) wurde die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau um 02:28 Uhr zu einem Einsatz an der Fährstraße alarmiert. In einer Wohneinrichtung für behinderte Menschen musste eine Pflegekraft und eine Bewohnerin aus einem steckengebliebenen Fahrstuhl befreit werden. Vermutlich durch einen Stromausfall im Bereich Huisberden waren die beiden im Aufzug eingeschlossen worden. Die Notrufzentrale des Aufzugherstellers hatte die Retter vor Ort alarmiert.

Insgesamt 10 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bedburg-Hau waren im Einsatz. Mit einem speziellen Werkzeug öffneten sie den Fahrstuhl und konnten beide Personen befreien. Die Einsatzleitung hatte Brandinspektor Tobias Lamers.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau, übermittelt durch news aktuell