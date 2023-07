Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung der PI Verden

OHZ vom 01.07.2023

Polizeiinspektion Verden / Osterholz (ots)

Bereich Osterholz:

- Keine presserelevanten Ereignisse -

Bereich Achim:

Brand eines Papiercontainers Am 30.06.2023, gegen 14:35 Uhr, geriet ein Container auf einem Firmengelände in der Straße In den Ellern, 28832 Achim, in Brand. Durch die alarmierte Feuerwehr Achim konnte der Brand gelöscht werden. In dem Container befand sich vermutlich Papier. Die Brandursache ist bislang unklar. Durch den Brand ist niemand verletzt worden. Weiterer Schaden als an dem Container ist nicht entstanden.

Brand eines Pkw

Am Freitag, 30.06.2023, gegen 20:09 Uhr, geriet ein Pkw in der Horstedter Dorfstraße, 27321 Thedinghausen, in Vollbrand. Durch die alarmierte Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Am Pkw entstand ein Totalschaden, geschätzt ca. 7000 Euro. Die Brandursache ist bislang unbekannt. Durch den Brand ist es zu keinen Personenschäden gekommen.

Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Fahrradfahrer Am Freitag, 30.06.2023, gegen 18:20 Uhr, befuhr ein 39-jähriger Fahrradfahrer die Allerstraße in 28832 Achim. Als er von der Allerstraße nach rechts in die Straße Am Blocksberg abbiegen wollte, verlor er die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte auf einen stehenden Pkw. Der Fahrradfahrer verletzte sich hierbei leicht selbst. Er zog sich Schürfwunden. Am Pkw entstand durch den Verkehrsunfall leichter Schaden.

Bereich Autobahnpolizei Langwedel

Fahren ohne gültige Fahrerlaubnis Am Freitag gegen 18:15 Uhr befuhr eine 41-jährige mit ihrem BMW die BAB 27 in Fahrtrichtung Cuxhaven, als sie kontrolliert wurde. Es wurde festgestellt, dass die Fahrzeugführerin im Besitz eines Führerscheins aus einem Nicht-EU-Mitgliedsstaat ist. Da die Frau jedoch bereits länger als sechs Monate in der Bundesrepublik wohnt, hätte sie ihren Führerschein umschreiben lassen müssen. Der Frau wurde die Einleitung eines Strafverfahrens bekanntgegeben und die Weiterfahrt untersagt. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass Führerscheine aus Staaten, die nicht zur EU oder zum EWR gehören, nach Ablauf der Frist von sechs Monaten nach Begründung des ordentlichen Wohnsitzes in Deutschland in einen deutschen Führerschein umgeschrieben werden müssen.

Autotransport unbelehrbarer Fahrzeugführer Am Freitag gegen 20:00 Uhr stoppten Beamte der Autobahnpolizei Langwedel ein die BAB 27 befahrenden Kleintransporter mit Anhänger. Der 41-jährige Fahrzeugführer transportierte mit dem Anhänger zwei PKW der Oberklasse und hatte sich bei deren Gewicht offenbar verschätzt. Da der Anhänger um mehr als 40 % überladen war, wurde die Weiterfahrt mit diesem ausdrücklich untersagt. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und der Fahrzeugführer hinterlegte vor Ort eine Sicherheitsleistung. Gegen 01:55 Uhr wurde derselbe Fahrzeugführer erneut mit seinem Gespann auf der A 27 gestoppt. Wieder transportierte er die beiden PKW, trotz vorheriger Untersagung der Weiterfahrt, sodass ein weiteres Verfahren gegen ihn eingeleitet und abermals eine Sicherheitsleistung einbehalten wurde.

Drogen im Pkw

Am Samstag gegen 03:45 Uhr fiel den Beamten der Autobahnpolizei Langwedel auf der BAB 27 ein VW Polo aus Nordhessen auf, der mit drei männlichen Personen besetzt war. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle wurden in dem PKW diverse Betäubungsmittel, etliche Medikamente, mehrere Waffen und größere Bargeldsummen aufgefunden. Die Gegenstände wurden beschlagnahmt und entsprechende Strafverfahren gegen die Fahrzeuginsassen eingeleitet. Weitere Ermittlungen zu den aufgefundenen Gegenständen werden im Nachgang veranlasst.

Bereich Verden:

- Keine presserelevanten Ereignisse -

-Hensen, POK-

