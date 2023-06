POL-VER: Präventionshinweise zu Spendensammler an Haustüren

Landkreise Verden und Osterholz (ots) - LANDKREIS VERDEN ++ Garagenbrand in Quelkhorn ++ Ottersberg/Quelkhorn. Am Donnerstagnachmittag kam es zu einem Garagenbrand in der Landstraße in Ottersberg/Quelkhorn. Gegen 15:15 Uhr stellte ein 55-jähriger Mann ein Feuer in seiner Garage fest. Ersten Informationen zufolge hatte der Mann die Batterie seines Motorrades zuvor zum Laden angeschlossen. Eigene Löschversuche ...

