Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Fünf Verletzte bei Verkehrsunfall zwischen Bus und PKW

Dormagen (ots)

Am Dienstag (26.07.), gegen 14:40 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall an der Einmündung Am Damschenpfad / Bismarckstraße in Dormagen.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der 39-jährige Busfahrer auf der Straße "Am Damscchenpfad" unterwegs und beabsichtigte, nach links in die Bismarckstraße einzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem von rechts kommenden PKW.

Rettungskräfte kümmerten sich um drei verletzte Insassen des Busses und den ebenfalls leichtverletzten 47-jährigen Fahrer des Autos.

Die schwerverletzte Beifahrerin des BMW musste in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden.

Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um den Abtransport des PKW.

Die weiteren Ermittlungen zur Ursache übernahm das Verkehrskommissariat der Polizei.

