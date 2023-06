Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung vom 30.06.2023

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ Garagenbrand in Quelkhorn ++

Ottersberg/Quelkhorn. Am Donnerstagnachmittag kam es zu einem Garagenbrand in der Landstraße in Ottersberg/Quelkhorn.

Gegen 15:15 Uhr stellte ein 55-jähriger Mann ein Feuer in seiner Garage fest. Ersten Informationen zufolge hatte der Mann die Batterie seines Motorrades zuvor zum Laden angeschlossen. Eigene Löschversuche scheiterten. Die Garage brannte vollständig aus und musste durch die Feuerwehren Fischerhude/Quelkhorn, Oyten, Ottersberg, Otterstedt und Verden gelöscht werden. Hierbei beschädigte das Feuer auch Teile des angrenzenden Wohn- und Geschäftshauses.

Der 55-Jährige wurde durch den Rettungsdienst medizinisch erstversorgt, konnte jedoch bereits vor Ort entlassen werden. Personen verletzten sich nach bisherigen Erkenntnissen nicht.

Der Schaden wird auf mehrere hunderttausend Euro geschätzt. Die Polizei Achim hat die Brandermittlungen in dieser Sache übernommen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Unbekannte Täter zündelt auf Schulgelände ++

Osterholz-Scharmbeck. Von Mittwoch auf Donnerstag kam es zu einer Entzündung eines Heuballens auf einem Schulgelände in der Lindenstraße.

Bislang unbekannte Täter entzündeten einen auf einem umfriedeten und verschlossenen Bereich einer Schule befindlichen Heuballen, welcher nach ersten Informationen auf einem Holztisch positioniert wurde. Nach derzeitigem Stand verletzten sich hierdurch keine Menschen. Das Feuer griff nicht auf Gebäudeteile oder weitere Gegenstände über.

Die Polizei Osterholz ermittelt nun in dieser Sache. Hinweise hierzu werden unter 04791/3070 entgegengenommen.

++ Bargeld aus Pkw gestohlen ++

Osterholz-Scharmbeck. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es zu einem Diebstahl von Bargeld aus einem Pkw.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich auf unbekannte Art und Weise Zutritt zu einem vermutlich verschlossenen Tesla im Blumenweg. Das Fahrzeug war auf einem dortigen Parkplatz abgestellt. Die Täter entwendeten eine Tasche mit Bargeld aus dem Fahrzeug und flüchteten anschließend unerkannt.

Die Polizei Osterholz bittet um Hinweise zu dem Diebstahl unter 04791/3070.

++ Verkehrsunfall mit Kind auf Fahrrad ++

Schwanewede. Am Donnerstagmorgen ereignete sich ein Verkehrsunfall auf einem Parkplatz in der Straße Heidkamp, bei dem sich ein Kind leicht verletzte.

Gegen 07:30 Uhr fuhr eine 44-jähriger Fahrerin eines Hyundai rückwärts aus einer Parklücke und übersah hierbei ein auf dem Fahrrad fahrendes Kind. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem das Kind stürzte und sich leicht verletzte.

Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.

