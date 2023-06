POL-VER: Nachtragsmeldung: ++ Überfall auf Kunden in Sparkasse ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots) - LANDKREIS VERDEN ++ Einbruch in Wohnhaus ++ Achim. Am Freitagnachmittag kam es zu einem Einbruch in ein Wohnhaus im Dünenweg. Zwischen 15:00 Uhr und 17:30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus im Dünenweg. Nach der Tat flüchteten die Täter mit Schmuck in unbekannte Richtung. Die Polizei Achim bittet um Hinweise aus der Bevölkerung ...

