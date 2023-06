Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung vom 29.06.2023

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ Werkzeug aus Container der Deutschen Bahn gestohlen ++

Verden. Im Bereich der Lindhooper Straße kam es am Montagmorgen zu einem Diebstahl aus einem Container.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich zwischen 06:00 Uhr und 08:00 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Container der Deutschen Bahn. Hier entwendeten die Täter Werkzeuge und flüchteten anschließend unerkannt.

Die Polizei Verden bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen werden gebeten, sich unter 04231/8060 zu melden.

++ Versuchter Einbruch in Wohnhaus ++

Verden. Am Mittwochmorgen versuchten Täter in ein Wohnhaus in der Straße Maulhoop zu gelangen.

Bislang unbekannte Täter versuchten sich nach ersten Erkenntnissen zwischen 06:20 Uhr und 10:00 Uhr gewaltsam Zutritt in ein Wohnhaus zu verschaffen. Dies misslang offensichtlich, sodass ein Eindringen in das Wohnhaus oder die Entwendung von Diebesgut nicht stattfand.

Die Polizei Verden bittet um sachdienliche Hinweise zu dem versuchten Einbruch unter 04231/8060.

++ Fahrradfahrer leicht verletzt ++

Achim. Am Mittwochmorgen ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Uesener Feldstraße, bei dem sich ein Fahrradfahrer leicht verletzte.

Ersten Informationen zufolge beabsichtigte eine 46-jährige Fahrerin eines Opel gegen 07:50 Uhr von einer Grundstückseinfahrt auf die Uesener Feldstraße aufzufahren. Hierbei übersah die Fahrerin ein in Richtung Kreuzung fahrendes Kind auf seinem Fahrrad. Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Folge das Kind stürzte und sich leicht verletzte.

Es entstand ein Gesamtschaden von mindestens 500 Euro.

++ Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall ++

Langwedel. Am Mittwochmorgen kam es zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Lindholzer Straße sowie der Feldstraße, bei dem sich zwei Personen mindestens leicht verletzten.

Gegen 07:40 Uhr beabsichtigte eine 21-jährige Fahrerin eines Audi ersten Informationen zufolge von der Lindholzer Straße auf die Feldstraße einzubiegen. Hierbei übersah die Fahrerin eine von links kommende 28-jährige Fahrerin eines BMW. Es kam Zusammenstoß, bei dem sich beide Fahrerinnen nach derzeitigem Stand leicht verletzten. Beide wurden in örtliche Krankenhäuser gebracht.

Der Gesamtschaden wird auf etwa 11.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge waren infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit.

++ Auffahrunfall auf der A1 - ein Kind leicht verletzt ++

Achim/A1. Am Mittwochnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall auf der A1, bei dem sich eine Person leicht verletzte.

Gegen 16:15 Uhr befuhr ein 46-jähriger Fahrer eines Lkw die A1 in Richtung Hamburg auf dem Hauptfahrstreifen. Ein 45-jähriger Fahrer fuhr mit seinem Sohn in einem Seat hinter dem Lkw und bemerkte nach ersten Informationen das dortige Stauende zu spät. Er fuhr dem Lkw zwischen den Anschlussstellen Uphusen/Mahndorf und dem Bremer Kreuz auf. Der Sohn des 45-Jährigen verletzte sich infolge des Unfalls leicht.

Der Seat war aufgrund des Zusammenstoßes nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Hauptfahrstreifen wurde für die Zeit der Bergungsmaßnahmen gesperrt und der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Es entstand ein Sachschaden von mindestens 10.000 Euro.

++ Auffahrunfall mit einer leicht verletzten Person ++

Verden. Am Mittwoch kam es gegen 13:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bremer Straße, bei dem sich eine Person leicht verletzte. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 19-jähriger Fahrer eines VW die Bremer Straße und musste verkehrsbedingt bremsen. Dies bemerkte ein 31-jähriger Fahrer eines Transporters zu spät und fuhr dem 19-Jährigen zwischen der Saalestraße und der Rheinstraße auf. Der Fahrer des VW verletzte sich infolge des Unfalls leicht.

Der Gesamtschaden lässt sich mit etwa 7.000 Euro beziffern.

++ Fahrradfahrer nach Unfall leicht verletzt - Die Polizei sucht Zeugen ++

Achim. Bereits am Freitag, den 23.06.2023, kam es auf der Embser Landstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein Fahrradfahrer leicht verletzte. Die Polizei sucht nun nach dem Unfallverursacher.

Ersten Informationen zufolge befuhr ein derzeit unbekannter Fahrer eines Pkw gegen 17:00 Uhr die Embser Landstraße von der Anschlussstelle Achim Nord kommend. Der Fahrer übersah einen die Fahrbahn querenden 18-jährigen Fahrradfahrer, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der 18-Jährige stürzte infolge der Kollision und verletzte sich hierbei leicht. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, sodass die Identität aktuell nicht bekannt ist.

Die Polizei Achim bittet um Hinweise zu dem Unfall oder dem beteiligten Fahrzeugführer. Zeugen werden gebeten, sich unter 04202/9960 zu melden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Versuchter Einbruch in Tankstelle ++

Worpswede. In der Nacht zum Donnerstag kam es zu einem versuchten Einbruch in eine Tankstelle in der Ostendorfer Straße.

Bislang unbekannte Täter versuchten vergeblich die Scheibe einer Tankstelle gewaltsam zu durchdringen. Nachdem dies bislang, ließen die Täter offensichtlich von einer weiteren Tatausführung ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Ein Eindringen in die Tankstelle oder die Entwendung von Diebesgut fand nicht statt.

Die Polizei Osterholz bittet nun Zeugen, die Hinweise zu dem versuchten Einbruch geben können, diese unter 04791/3070 mitzuteilen.

++ Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt - Die Polizei sucht Zeugen ++

Lilienthal. Am Dienstagnachmittag kam es im Kreuzungsbereich der Trupermoorer Straße und der Moorhauser Landstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein Kind leicht verletzte. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Gegen 16:15 Uhr befuhren eine 43-jährige Mutter und ihr Sohn die Moorhauser Landstraße mit ihren Fahrrädern auf dem dortigen Radweg in Richtung Lilienthal. Ein derzeit unbekannter Fahrer eines vermutlich schwarzen Geländewagens beabsichtigte ersten Informationen zufolge aus der Trupermoorer Straße auf die Moorhauser Landstraße einzubiegen und übersah hierbei das Kind auf seinem Fahrrad. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich das Kind leicht verletzte. Der Fahrer des Pkw stieg nach ersten Angaben kurz aus, die Personalien sind allerdings nicht bekannt.

Mindestens an dem Fahrrad des Kindes entstand ein geringer Sachschaden.

Die Polizei Lilienthal bittet nun um Hinweise zu dem Unfall oder dem unfallbeteiligten Fahrer. Zeugen werden gebeten, sich unter 04298/465660 zu melden.

++ Auffahrunfall im Teufelsmoor ++

Osterholz-Scharmbeck. Am Mittwochnachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Teufelsmoorstraße.

Ersten Informationen zufolge befuhr ein 35-jähriger Fahrer eines BMW gegen 16:30 Uhr die Teufelsmoorstraße in Richtung Hüttenbusch, als ein Hund plötzlich die Fahrbahn kreuzte. Der 35-Jährige bremste sein Fahrzeug daraufhin stark ab, was eine 33-jährige Fahrerin eines VW zu spät bemerkte und dem BMW auffuhr. Nach bisherigen Erkenntnissen verletzte sich niemand.

An beiden Pkw entstand Sachschaden.

++ Rollerfahrer unter Einfluss von THC und ohne Fahrerlaubnis ++

Osterholz-Scharmbeck. Am Mittwochabend führte ein Minderjähriger seinen Roller im öffentlichen Verkehrsraum, obwohl dieser vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand und keine erforderliche Fahrerlaubnis hatte.

Polizeibeamte des Einsatz- und Streifendienstes Osterholz kontrollierten am Montag gegen 22:00 Uhr einen Minderjährigen auf seinem Roller im Bereich der Bremer Heerstraße. Hierbei stellte sich heraus, dass der Fahrer vermutlich unter dem Einfluss von THC stand und keine Fahrerlaubnis für sein Fahrzeug besaß. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und ihm die Weiterfahrt untersagt.

