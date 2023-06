Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung vom 28.06.2023

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ Einbruch in Wohnhaus ++

Achim. Am Freitagnachmittag kam es zu einem Einbruch in ein Wohnhaus im Dünenweg.

Zwischen 15:00 Uhr und 17:30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus im Dünenweg. Nach der Tat flüchteten die Täter mit Schmuck in unbekannte Richtung.

Die Polizei Achim bittet um Hinweise aus der Bevölkerung unter 04202/9960.

++ E-Scooter von Terrasse gestohlen ++

Achim. Zwischen Montagmorgen und Dienstagmorgen kam es zu einem Diebstahl eines E-Scooters von einer Terrasse in der Straße Am Werder.

Bislang unbekannte Täter entwendeten den gesicherten E-Scooter von einer Terrasse und flüchteten anschließend unerkannt.

Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei Achim unter 04202/9960 entgegen.

++ Fahrradfahrerin leicht verletzt ++

Verden. Am Dienstagmorgen ereignete sich ein Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Halsestraße sowie der Hamburger Straße, bei dem sich eine Person leicht verletzte.

Gegen 10:10 Uhr befuhr ein 75-jähriger Fahrer eines VW die Halsestraße und beabsichtigte ersten Informationen zufolge auf die Hamburger Straße einzubiegen. Hierbei übersah er eine von rechts kommende 83-jährige Fahrradfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Folge die Fahrradfahrerin stürzte und anschließend mit dem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht wurde. Nach derzeitigem Stand verletzte sich die 83-Jährige leicht.

Es entstand geringer Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

++ Auffahrunfall auf A27 ++

Langwedel/A27. Am Dienstagmorgen ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der A27.

Ein 56-jähriger Fahrer eines Lkw befuhr gegen 08:50 Uhr die A27 in Richtung Cuxhaven auf dem Hauptfahrstreifen. Zwischen den Anschlussstellen Langwedel und Achim-Ost fuhr eine 25-jähriger Fahrerin eines VW dem Lkw auf, woraufhin der VW nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Die Beteiligten verletzten sich nach derzeitigem Stand nicht. Die Gründe für den Auffahrunfall sind aktuell noch unklar.

Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 10.000 Euro.

++ Motorradfahrer leicht verletzt ++

Achim. Am Dienstag kam es gegen 14:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall Am Schmiedeberg, bei dem sich ein Motorradfahrer leicht verletzte.

Eine 52-jährige Fahrerin eines Mercedes befuhr die Straße Am Schmiedeberg in Richtung L167. Ein 67-jähriger Fahrer eines Motorrades bemerkte die an der roten Lichtzeichenanlage haltenden Fahrerin nach ersten Informationen zu spät und fuhr dieser auf. Infolge des Zusammenstoßes stürzte der Motorradfahrer zu Boden und wurde leicht verletzt mittels Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht.

Der Gesamtschaden wird auf etwa 3.500 Euro geschätzt.

++ Zusammenstoß mit Lkw ++

Kirchlinteln/A27. Am Dienstag ereignete sich gegen 12:30 Uhr ein Verkehrsunfall auf der A27 zwischen einem Transporter und einem Lkw.

Ein 38-jähriger Fahrer eines Transporters befuhr die A27 in Richtung Walsrode. Etwa vier Kilometer nach der Anschlussstelle Verden-Ost kam der Fahrer aus bislang unbekannten Gründen von der Überholspur auf den Hauptfahrstreifen ab, kollidierte hier mit einem 28-jährigen Fahrer eines Lkw und geriet anschließend in die dortige Leitschutzplanke.

Der Transporter war infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Der Gesamtschaden lässt sich mit etwa 30.000 Euro beziffern.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Täter bei Wohnungseinbruch vertrieben ++

Ritterhude. In der Nacht zu Mittwoch kam es zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Findorffstraße.

Mindestens ein derzeit unbekannter Täter verschaffte sich gegen 23:40 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus. Ein 38-jähriger Bewohner des Hauses nahm den Einbruch akustisch wahr und machte auf sich aufmerksam. Mindestens ein Täter flüchtete daraufhin aus dem Wohnhaus vermutlich zu Fuß in Richtung Bahnhof Ritterhude. Diebesgut wurde nach bisherigen Erkenntnissen nicht erlangt.

Die Polizei Osterholz bittet nun um Zeugenhinweise zu dem Einbruch unter 04791/3070.

++ E-Bike kollidiert mit Schülern ++

Ritterhude. Am Dienstagmorgen kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem E-Bike und zwei Schülern auf Fahrrädern. Zwei Personen verletzten sich hierdurch leicht.

Gegen 07:50 Uhr befuhr ein 57-jähriger Fahrer eines E-Bikes den Radweg an der Oslebshauser Landstraße. Eine Gruppe von Schülern befuhr den Radweg in entgegengesetzter Richtung. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem E-Bike-Fahrer und zwei jugendlichen Schülern, woraufhin der E-Bike-Fahrer und einer der Schüler stürzten. Beide verletzten sich dadurch leicht. Der weitere Schüler konnte einen Sturz vermeiden und verletzte sich nach derzeitigem Stand nicht.

