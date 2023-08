Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau

FW-KLE: Tobias Lamers wird Gemeindebrandinspektor: "Von der Beförderung im Rathaus direkt zum Einsatz"

Bedburg-Hau (ots)

Nach Bestehen der notwendigen Lehrgänge für den Ehrenamtlichen Bereich am Institut der Feuerwehr (IdF NRW) in Münster wurde Tobias Lamers heute (14.08.2023) zum Gemeindebrandinspektor befördert. Seine Ernennungsurkunde erhielt er heute im Rathaus der Gemeinde aus den Händen von Bürgermeister Stephan Reinders im Beisein seiner beiden Wehrführerkollegen Klaus Elsmann und Tobias Aschemann.

Die Freude über die Beförderung währte jedoch nur kurz: Er musste direkt als Einsatzleiter zu einem Einsatz ausrücken. Der war jedoch schnell beendet. Es handelte sich um einen Fehlalarm einer Brandmeldeanlage.

Im April war Tobias Lamers gemeinsam mit Klaus Elsmann und Tobias Aschemann zur neuen Wehrführung der Freiwilligen Feuerwehr Bedburg-Hau bestellt worden. Die Bestellung für Lamers war zunächst jedoch nur kommissarisch, da er nicht alle notwendigen Voraussetzungen erfüllte. Daher besuchte er noch die Lehrgänge "Zugführer-Aufbau", "F/B V-I Verbandsführer", "F/B V-II Einführung in die Stabsarbeit" und "F VI Leiter einer Feuerwehr" in einer bemerkenswerten Zeit am IdF NRW.

Neben der heutigen Beförderung gab es noch einen weiteren Grund für die Feuerwehr zum Feiern, denn heute vor 89 Jahren wurde sie in Moyland offiziell gegründet.

