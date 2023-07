POL-PDLU: Böhl-Iggelheim; Betrug durch "Love Scamming"

Speyer (ots) - Am 29.07.23 gegen 20:30 Uhr kam es zu einer Schlägerei in der Industriestraße. Dabei soll zunächst ein 47-jährige Mann eine 37-jährige schwangere Frau mehrfach geschubst haben. Der 53-jährige Lebensgefährte der Frau sei daraufhin in seine Wohnung um eine Mistgabel zu holen. Anschließend warf er die Mistgabel auf den 47-Jährigen. Diese bohrte sich in den linken Rippenbogen und blieb kurzzeitig stecken. Der 47-jährige Mann nahm daraufhin eine ...

