POL-PDLU: Betrunken mit dem Fahrrad unterwegs

Römerberg (ots) - Am 28.07.2023 im Zeitraum von 09:00 bis 11:00 Uhr fuhr ein bisher unbekannter Fahrer mit seinem Fahrzeug die Heiligensteiner Straße in Römerberg entlang. Hierbei touchierte er ein am rechten Fahrbahnrand stehenden Pkw. Dabei wurde der linke Außenspiegel samt Glas beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 400EUR Wer kann Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer unter der Telefonnummer 06232 / 137-0 oder per E-Mail an ...

