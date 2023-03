Polizei Braunschweig

POL-BS: Zwei Ladendiebstähle - hohe Schadenssumme

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Am Denkmal, 23.03.23, 16:00 Uhr bis 24.03.23, 19:00 Uhr

Unbekannte Täter erlangen Waren im Wert einer vierstelligen Summe

Am vergangenen Donnerstagnachmittag kam es in einem Drogeriemarkt in Rühme zu einem Diebstahl. Dabei wurden die Mitarbeiter zunächst von unbekannten Personen abgelenkt. Schließlich wurden währenddessen insgesamt vier Parfüms aus ihren Verpackungen entnommen und von weiteren bislang unbekannten Tätern entwendet, ohne dass die Diebstahlsicherung anschlug. Der Schaden beläuft sich auf eine untere dreistellige Summe. Am Folgetag kam es hier erneut zu einem Diebstahl. Diesmal wurde eine Vielzahl von Spielwaren in Höhe einer unteren vierstelligen Summe entwendet. Erst später stellten Mitarbeiter das Fehlen der Spielzeuge fest.

Am Samstag wurde seitens der Firma Strafanzeige erstattet. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.

